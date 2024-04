Incidente in A1, tampona furgone di Autostrade e fugge dall’auto in fiamme

Firenze, 17 aprile 2024 – Mattinata di caos sull’Autostrada A1 al Km 284 dove alle 6 di questa mattina, 17 aprile, è avvenuto un incidente fra un’auto e un furgone della Società Autostrade. La macchina ha tamponato il camioncino, impegnato per la predisposizione di un cantiere, e dopo l’impatto ha preso fuoco. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tutti addetti di Autostrade.

Fiamme e fumo hanno invaso in breve tempo le carreggiate che sono state chiuse per consentire lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco del distaccamento Fi-Ovest e l’intervento dei soccorsi. Caos traffico in direzione Nord nel tratto Firenze Impruneta e il raccordo con l’autostrada A11.

Sul posto i soccorsi e il personale di autostrade ma il conducente dell’auto non è stato rintracciato. Sono state necessarie alcune ore per le opere di messa in sicurezza del tratto di strada dove è avvenuto l’incidente, nel territorio comunale di Sesto Fiorentino.