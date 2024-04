Incidente sull’autostrada A1, coinvolti auto e furgone. Code a Firenze Impruneta

Firenze, 17 aprile 2024 – Incidente al Km 284 sull’autostrada A1 alle 7,30 di questa mattina, 17 aprile. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Code fino a 5 chilometri verso Bologna tra Firenze Impruneta e il bivio con la A11 Firenze-Pisa. Il traffico defluisce su una corsia. Per chi viaggia verso Bologna può uscire a Firenze Scandicci, percorrere la strada di grande comunicazione, prendere poi per Ponte all'Indiano con rientro in autostrada a Firenze nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.