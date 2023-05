Incendio in un appartamento a Firenze, una persona intossicata

Firenze, 24 maggio 2023 – Paura a Campo di Marte, Firenze. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 maggio, è scoppiato un incendio in un appartamento in via Ciro Menotti. Una persona è rimasta lievemente intossicata nel rogo scoppiato per cause ancora in via di accertamento.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, intervenuti con un’autoscala e altri mezzi, hanno spento l’incendio. L’appartamento si trova in un condominio di tre piani. È stato richiesto l’intervento del personale sanitario per valutare le condizioni della persona rimasta intossicata.