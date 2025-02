Lastra a Signa, treno in fiamme e paura sul convoglio. Chiusa la stazione

Lastra a Signa (Firenze), 3 febbraio 2025 – Incendio a bordo di un treno Etr Frecciargento in transito presso la stazione di Signa, lungo il bypass ferroviario della linea Firenze-Pisa. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate a bordo di uno dei vagoni. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un corto circuito. Il convoglio si è immediatamente fermato nei pressi della stazione, poco prima dell’entrata in galleria. Era diretto a Genova via Pisa.

Il treno in fiamme a Lastra a Signa

In un primo momento sarebbe stata attivata la maxi-emergenza, ma in base a quanto appreso non risultano feriti tra i passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con una schiuma speciale. Presente anche personale della polfer.

La stazione è stata chiusa e i treni sono stati bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi in direzione Stazione di Firenze Santa Maria Novella e in partenza proprio dalla fermata ferroviaria di Lastra a Signa. Il traffico ferroviario da e verso Firenze è stato quindi interamente deviato sulla linea convenzionale.