Incendio nel cantiere dello Student Hotel, a fuoco la copertura

Firenze, 12 giugno 2024 – Incendio nel cantiere dello Student Hotel in via Benedetto Marcello. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti poco dopo le 12 di oggi, 12 giugno, per domare le fiamme sulla copertura dell’edificio durante la posa della guaina catramata. Inizialmente si sono mosse due le squadre, due autoscale e due autobotti inviate. Lunghe operazioni di smassamento del materiale e per lo spegnimento con una squadra, un'autoscala e un'autobotte. Non ci sono persone coinvolte.