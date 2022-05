Incendio Signa, la tensione poi il sollievo: "Non ci sono feriti"

Signa (Firenze), 18 maggio 2022 - Momenti di tensione e paura per l'incendio alla fabbrica Rindi di Signa. Poi è il sindaco Fossi a dare la notizia che tutti attendevano: dentro l'azienda andata a fuoco intorno alle 1 della notte tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio non c'era nessuno.

Non ci sono quindi conseguenze fisiche per operai e impiegati della ditta che rifornisce di adesivi e altri componenti di natura chimica il settore calzaturiero. I danni del magazzino in via Palmiro Togliatti sono ingenti ma appunto nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Moltissimi cittadini che avevano visto la colonna di fiamme e fumo nella notte avevano subito temuto il peggio.

"Il terribile incendio che ha colpito il deposito della Rindi è al momento sotto controllo - dice il primo cittadino - I Vigili del Fuoco, arrivati da molte zone della Toscana, hanno bloccato il diffondersi dell'incendio ed hanno cominciato l'opera di spegnimento".

Sono decine le unità tra vigili del fuoco, 118, Protezione Civile e forze dell'ordine che sono state impiegate sul luogo delle fiamme, in via Togliatti, zona industriale. "Un forte ringraziamento - dice il primo cittadino - ai nostri pompieri, ai Carabinieri, alla protezione civile e a tutti i volontari impegnati".

Restano i danni gravissimi: le fiamme hanno avvolto un magazzino con ingenti perdite di materiale.