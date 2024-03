Pauroso incendio a Scandicci, le fiamme devastano nota azienda

Scandicci (Firenze), 31 marzo 2024 – Fiamme altissime e una densa colonna di fumo: una domenica di Pasqua terribile a Scandicci per il devastante incendio di una notissima azienda, la Metalstudio di via delle Fonti.

L’azienda produce metalleria per pelletteria e conta circa trecento dipendenti. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno lavorando duramente per combattere le fiamme. Il titolare è subito accorso sul posto, presenti anche il sindaco Sandro Fallani e l’assessore allo sviluppo economico Andrea Franceschi.

Il sindaco Fallani ha disposto, in via esclusivamente cautelativa, l’ordinanza che consiglia fortemente alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre in questo momento. "Nessun allarmismo - ha precisato il primo cittadino - ma soltanto la necessità di disporre la massima cautela verso la salute dei cittadini nella fase più critica dell’incendio. Tutti sono all’opera, instancabilmente, per spengere le fiamme e ripristinare una situazione di normalità”.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e solo dopo lo spegnimento delle fiamme potranno essere avviate le indagini.

(Hanno collaborato Sandra Nistri e Fabrizio Morviducci)