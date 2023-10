Fiamme altissime: incendio a Scandicci visibile anche dalla Fipili

Scandicci (Firenze), 14 ottobre 2023 – Paura a Scandicci per un incendio con fiamme altissime che si è sviluppato intorno alle 20 in via Stagnacci, nella zona di Badia a Settimo. Ad andare a fuoco è stato un annesso agricolo. Tanta la paura da parte della gente della zona.

La struttura che è andata in cenere si trova proprio in mezzo alle case. Le lingue di fuoco erano chiaramente visibili anche dalla Fipili. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con una squadra e due autobotti insieme a Humanitas e Racchetta per lo spegnimento del rogo.

Molti i curiosi che hanno seguito le operazioni di spegnimento. I danni sono ingenti e riguardano appunto l’annesso agricolo, nel quale tra l’altro era stoccata anche legna. Per i vigili del fuoco è intervenuto il personale del distaccamento di Firenze Ovest.

Diversi altri incendi di piccole dimensioni hanno interessato Firenze e provincia nella giornata di sabato 14 ottobre. A Pelago è andata a fuoco la cantina di una casa.