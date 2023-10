Serie di incendi nel fiorentino, a fuoco anche la copertura di un capannone

Firenze, 14 ottobre 2023 – Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Firenze, chiamati a intervenire in almeno tre diverse occasioni. Il primo intervento è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Pontassieve e di Figline, intervenuta alle 15,40 nel comune di Pelago in Via La Crocellina per un incendio in una cantina di una civile abitazione, dove non risultano persone coinvolte.

Il secondo intervento è stato invece effettuato dalle squadre dei distaccamenti di Fi-Ovest e di Calenzano, intervenuti alla stessa ora nel comune di Calenzano in via di Salenzano, per un incendio di bancali e di pellet che si è propagato alla vicina vegetazione. Sul posto due squadre e due autobotti. Anche in questo caso non risultano persone coinvolte.

Infine un terzo intervento è stato effettuato dal personale dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e di Barberino del Mugello, intervenuti alle 15,15 nel comune di Borgo San Lorenzo in via Guido Rossa, per un incendio di una copertura di un edificio industriale adibito ad uffici. La squadra giunta sul posto, dopo un importante lavoro, ha confinato ed estinto l’incendio della copertura. Proseguite nel pomeriggio le operazioni di spegnimento e di bonifica della parte isolante e di una trave in legno. Sul posto due squadre e l’autoscala inviata dalla sede centrale. Non risultano persone coinvolte nemmeno in questo caso.