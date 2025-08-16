Incendio a San Casciano “in rapida espansione”, due elicotteri e squadre di terra per combatterlo

La storia a piccoli passi

CronacaIncendio a San Casciano “in rapida espansione”, due elicotteri e squadre di terra per combatterlo
16 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Le fiamme sono divampate in località Castello di Gabbiano nel corso del pomeriggio

I mezzi antincendio sul posto (foto Taddei/Germogli)

San Casciano (Firenze), 16 agosto 2025 – Preoccupa l’incendio, definito “in rapida espansione”, che poco dopo le 16 in località Castello di Gabbiano nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa.

Si tratta dell’ennesimo incendio in questo periodo particolarmente caldo in Toscana. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente poco dopo le 16 di oggi, in una zona collinare densamente boscata con pini e querce. Nonostante il rapido intervento di numerose squadre di volontariato antincendi boschivi, il fronte ha trovato condizioni molto favorevoli alla propagazione, dato il prolungato periodo di assenza di pioggia con temperature assai elevate.

La sala operativa provinciale della Protezione civile ha disposto l’invio immediato di due elicotteri e un direttore delle operazioni. Ulteriori squadre di terra sono in partenza per rinforzare il dispositivo di spegnimento poiché l’incendio minaccia ulteriori porzioni di bosco con alto carico di combustibile vegetale dove vi sono abitazioni sparse che potrebbero essere coinvolte nel rogo. Presenti anche i Vigili del fuoco per il presidio dei manufatti civili e il rifornimento dei mezzi.

