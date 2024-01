Incendio nell’Rsa di Peretola, in campo i vigili del fuoco. Non si esclude il dolo

Firenze, 1 gennaio 2024 – Incendio all’interno di una casa di riposo a Firenze. Nello specifico si tratta dell’Rsa La Cupolina di Peretola, dove sono ospitate circa 33 persone.

I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme. La situazione sarebbe stata riportata sotto controllo e al momento non si registrano feriti gravi. Il principio d’incendio che non ha coinvolto gli ospiti della struttura grazie al tempestivo intervento di tre membri del personale sanitario, poi trasportati successivamente al pronto soccorso per accertamenti.

Non si esclude l’origine dolosa del rogo, visto che a prendere fuoco sarebbero stati dei materassi.

In aggiornamento