Mugello, principio d’incendio ai box per la moto di Zanellato

Scarperia (Firenze), 13 maggio 2023 – Un principio d'incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel box 2 dell'autodromo del Mugello sulla motocicletta numero 74 del pilota cesenate Fabio Zanellato del team Brevo che partecipa al Campionato italiano velocità nella categoria Premoto3.

Poco prima che le moto uscissero in pista per schierarsi sulla griglia di partenza è scattato l'allarme antincendio, e i commissari sono intervenuti prontamente all'interno del garage per spengere le fiamme, scongiurando quindi danni ancora più gravi. Non ci sono feriti. Il pilota non ha preso il via alla gara. Gli accertamenti sono in corso ma da quanto emerge la causa dell'inizio di incendio è da riferire alla motocicletta.