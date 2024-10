Incendio nella notte, a fuoco un materasso. Quattro persone in ospedale, due sono bambini

Firenze, 13 ottobre 2024 – Incendio nel cuore della notte in via Bordoni a Calenzano. Per questo due bambini e due adulti sono stati portati in ospedale per accertamenti. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti per spegnere un materasso a fuoco in un’abitazione. L'incendio è stato estinto e non ha procurato ulteriori danni ai locali. A scopo precauzionale i due bimbi sono stati portati al Meyer mentre due adulti a Careggi per controlli di rito.