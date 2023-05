Incendio in appartamento Evacuato un condominio

Incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio composto da tre piani fuori terra, lungo la Bolognese, all’altezza dell’incrocio con via Trieste. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, hanno evacuato il condominio, sono entrati nella casa invasa dal fumo per la ricerca di eventuali persone e avviare le operazioni di spegnimento, di spegnimento minuto e quelle di raffreddamento della parte di edificio interessata dal sinistro. L’intervento dei soccorritori intorno alle 12,20. Sul posto sono intervenuti anche un’autoscala e un altro mezzo a supporto.

L’appartamento era invaso dal fumo, non ci sono feriti ma a scopo precauzionale è stato richiesta la presenza del personale sanitario, specie per chi ha rischiato un principio di intossicazione per aver respirato vapori nocivi. Necessario l’intervento della polizia municipale per il blocco della circolazione, con inevitabili, pesanti ripercussioni soprattutto al Ponte Rosso e a piazza della Libertà.

Il condominio è stato evacuato. Non si conoscono ancora le cause del rogo: i pompieri hanno effettuata una prima ricognizione, ma pare che necessitino altri accertamenti.

g.sp.