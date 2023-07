Spaventoso incendio in un palazzo, donna ustionata a una mano. Malore in strada per un uomo

Firenze, 23 luglio 2023 – Un incendio di vaste dimensioni è divampato all’alba di oggi, 23 luglio, in un appartamento al secondo piano di via Baccio Bandinelli. Le fiamme in poco tempo hanno raggiunto una seconda abitazione.

I vigili del fuoco di Firenze per domare le fiamme sono intervenuti su due fronti: una squadra ha lavorato in via Baccio Bandinelli, una seconda invece era attiva in via via dei Vanni.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario per soccorrere una donna rimasta ustionata a una mano mentre una seconda persona è stata trasportata in ospedale per un malore in strada.

Sul posto anche il funzionario per la verifica dei danni agli appartamenti. L'intervento è ancora in corso per le operazioni di raffreddamento e di bonifica.