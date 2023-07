Firenze, non c’è pace per l’ex Becagli: terzo incendio, fumo nero

Firenze, 21 luglio 2023 – Ancora un incendio nell’area ex Becagli, dopo i due che hanno avuto luogo nei giorni scorsi. Un terzo rogo è scoppiato dopo le 13 di venerdì 21 luglio. Si tratta di un’area industriale dismessa che era diventata rifugio per sbandati e senzatetto.

In azione anche in questo caso i vigili del fuoco del comando di Firenze. La colonna di fumo nero è chiaramente visibile in città. Nel tempo l’area è diventata una discarica con ogni tipo di rifiuto. I primi due roghi hanno poi alimentato questo terzo incendio, piuttosto consistente.

L’area, diverso tempo fa, era occupata da un mobilificio che poi ha chiuso. Il primo incendio era scoppiato il 14 luglio. A questo era seguito un secondo rogo, avvenuto il 17 luglio: le fiamme infatti avevano ripreso vigore. Adesso le fiamme hanno ripreso vigore.

L’ex mobilificio si trova nella zona di via Fanfani, nell’area di Castello. Sono diverse le abitazioni che si trovano nei pressi del rogo, le più vicine sono a non più di trecento metri.

Gli abusivi che vivevano all’interno dell’ex mobilificio si sono dovuti allontanare dopo il primo incendio. Sono circa una ventina di persone che si sono accampate in via Fanfani. Proprio dopo il primo rogo non erano mancate le tensioni all’interno del gruppo sulle responsabilità dell’incendio.