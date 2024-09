Incendio doloso in casa vacanze del Pisano, nessun ferito

Castellina Marittima (Pisa), 3 settembre 2024 - Incendio doloso per fortuna senza conseguenze la scorsa notte in un'abitazione di Castellina Marittima (Pisa), sulle colline pisane. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha permesso di estinguere il rogo e di mettere in sicurezza l'alloggio. Nessuna persona è rimasta ferita Le fiamme si sono sviluppate poco prima di mezzanotte e mezzo in una camera da letto al secondo piano di un'abitazione. L'incendio secondo quanto si è appreso sarebbe stato appiccato dall'esterno dell'edificio che ospita una casa vacanze attualmente disabitata, anche se completamente arredata. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze. La zona non coperta da telecamere di sicurezza, così come non risultano funzionanti quelle di videosorveglianza urbana presenti sul territorio comunali di Castellina.