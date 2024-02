Bagno a Ripoli, materassi in fiamme al centro di accoglienza per minori

Bagno a Ripoli (Firenze), 26 febbraio 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 04:15 nel centro di accoglienza per minori in via Villamagna a Bagno a Ripoli. Qui due materassi che si trovavano nel giardino della struttura hanno preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato e il personale medico del 118 per le valutazioni sanitarie. Non ci sono stati danni alla struttura.