Incendio a Calenzano, alcune case minacciate dalle fiamme

Firenze, 2 ottobre 2023 – Un mese di ottobre all’insegna del caldo anomalo. Nella tarda mattinata di oggi, anche a causa delle alte temperature, un incendio si è sviluppato in un bosco in via di Casaglia, comune di Calenzano (Firenze). Le fiamme stanno minacciando alcune case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e in supporto una squadra del comando di Prato, sia per spegnere il rogo sia per proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche tre elicotteri, un Drago 60 e due AIB, insieme a personale di terra della regione Toscana.

Un altro incendio è poi scoppiato in un’oliveta nel comune di Rufina, sulla statale 67 a Scopeti, dove stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve con il supporto di un’autobotte.