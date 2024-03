In fiamme appartamento al quinto piano di un palazzo

Borgo San Lorenzo (Firenze), 21 marzo 2024 – Appartamento in fiamme nella serata di mercoledì a Borgo San Lorenzo, in via Giuseppe Di Vittorio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale, attivati poco dopo le 23.

L’appartamento andato in fiamme si trova al quinto e ultimo piano di un palazzo. Intervenuto anche il 118 per un uomo rimasto leggermente ustionato alle mani nel tentativo di effettuare un primo intervento. Al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica l’appartamento è risultato non fruibile per i danni provocati dai fumi.