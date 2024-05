Auto prende fuoco a San Casciano Val di Pesa

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 6 maggio 2024 – Momenti di apprensione a San Casciano Val di Pesa nel pomeriggio di lunedì per un’auto che è improvvisamente andata a fuoco mentre era in marcia. Accade sulla via Certaldese.

Il guidatore ha visto il fumo ed è subito uscito dal mezzo. Che rapidamente è stato avvolto dalle fiamme. Incolume l’automobilista, ma è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza il mezzo.