Auto prende fuoco a San Casciano Val di Pesa: le fiamme attaccano anche due mezzi parcheggiati

San Casciano Val di Pesa, 26 agosto 2024 – Momenti di paura in strada in provincia di Firenze. Un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia a San Casciano Val di Pesa. E’ accaduto nella mattina di lunedì 26 agosto.

Al guidatore non è rimasto altro che scendere dal mezzo che era già in parte avvolto dal fuoco. Le fiamme, violente, hanno attaccato anche un paio di auto parcheggiate.

Accade in via dei Fossi. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco di San Casciano Val di Pesa, che hanno provveduto a spegnere le fiamme sia dell’auto che ha preso fuoco che di quelle parcheggiate, rimaste danneggiate. Non si registrano feriti.