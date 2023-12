L’auto prende fuoco durante la marcia, paura in via Forlanini

Firenze, 17 dicembre 2023 – Paura in serata in via Forlanini, a Firenze, per un incendio che ha coinvolto una vettura in transito.

L’auto ha preso fuoco durante la marcia; chi era alla guida ha avuto l’accortezza di accostare quando ha visto il fumo uscire dal cofano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non risultano feriti.