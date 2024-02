Incendio a Bagno a Ripoli, quattro auto parcheggiate in fiamme

Firenze, 2 febbraio 2024 – Incendio a Bagno a Ripoli. Quattro auto parcheggiate in via Giacomo Matteotti, ovvero accanto al Comune, sono andate a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. È successo dopo le ore 22 di venerdì 2 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con due automezzi per spegnere l’incendio che ha interessato anche la vegetazione che si trovava sulla via.

Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.