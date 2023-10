Incendio a Rufina: in fiamme un oliveto

Disattenzione, leggerezza, distrazione. O, magari, superficialità. Tutti elementi, questi, che potrebbero essere alla base dell’incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in un’oliveta a Scopeti, frazione del comune di Rufina. Le fiamme - secondo una prima ricostruzione - potrebbero essersi sviluppate a causa di qualcuno che ha deciso di bruciare delle sterpaglie. Il fuoco è poi sfuggito dal controllo, finendo per raggiungere il terreno circostante. Alla fine ad essere interessate dall’incendio sono stati circa due ettari di estensione, prontamente circoscritti e messi sotto controllo dai vigili del fuoco intervenuti dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. A dar loro man forte, anche un’autobotte giunta da Firenze. L’oliveta interessata dalle fiamme è adiacente la strada statale 67. Nel corso del pomeriggio sul lavoro dei vigili del fuoco ha portato i suoi frutti. Il fuoco è stato prima delimitato e poi spento. L’intera area, infine, bonificata e messa in sicurezza.