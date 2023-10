Incendio a Lastra a Signa: esclusi rischi per via del Piano

Domenica di allarme, per un incendio divampato in una fabbrica abbandonata di Lastra a Signa, in via del Piano. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 17,15, i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Empoli e dalla sede centrale, con due squadre e altrettante autobotti. Inizialmente, non sapendo quali materiali potessero essere ancora stoccati nell’edificio industriale abbandonato, sul posto sono stati inviati, a scopo precauzionale, anche gli uomini del Nucleo nucleare biologico chimico e radiologico.