Incanti, sei illusionisti per sei visioni artistiche

Al Teatro Puccini di Firenze martedì 7 maggio (ore 21) arriva la magia: ’Officine dell’incanto’ presenta lo spettacolo illusionistico ’Incanti’.

Lo show vede in scena sei dei più giovani e più premiati illusionisti italiani, che nell’arco della serata si alterneranno sul palcoscenico portando in scena con le loro performance una interrogazione sull’incanto, sulla sua vera natura e sull’importanza di saperlo coltivare nelle nostre vite quotidiane.

Prendendo le mosse dalle riflessioni di alcuni dei più grandi autori del teatro, tra cui Shakespeare, Goethe, Pirandello e altri, il pubblico sarà chiamato a risvegliare il "fanciullino" che ciascuno di noi è stato per riscoprire nelle piccole cose la capacità di meravigliarci di ciò che troppo spesso diamo per scontato. Uno spettacolo capace di far sognare i più piccoli e di far riflettere i più grandi grazie a un nuovo modo di presentare l’illusionismo a teatro che abbandona una volta per tutte le scatole ricoperte di paillettes, i cappelli a cilindro, i conigli, le colombe e le ballerine semi-nude, per mettere in scena noi stessi, la nostra umanità e, con essa, le nostre speranze e le nostre disillusioni. Lo show, per la regia di Andrea Rizzolini,ha come protagonisti Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia.