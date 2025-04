Inaugurazione del Giardino degli Incontri: Spettacolo al Materia Prima Festival

È arrivato finalmente il giorno dell’inaugurazione. Il Giardino si apre, i primi visitatori possono entrare e ammirare il progetto dell’architetto Giovanni Michelucci che si è fatto realtà. Ma non sono da soli, il Giardino è infestato da strane presenze che si trovano lì per un motivo preciso, tutto da scoprire. Si apre così il sipario nella casa circondariale di Firenze.

A Sollicciano va infatti in scena l’ultimo spettacolo della dodicesima edizione del Materia Prima Festival, che dal Teatro Cantiere Florida si sposta nella casa circondariale, per ‘Il Giardino degli incontri’, sul palco domani e venerdì sera (ore 19). Uno spettacolo itinerante, creato dalla Compagnia di Sollicciano, scritto e diretto da Elisa Taddei, che rende omaggio all’architetto toscano che progettò lo spazio per i colloqui tra i detenuti e i loro familiari e che ha come obiettivo il mettere al centro la riflessione sulla cura delle relazioni umane e celebrare la nascita del Giardino, aperto nel 2007, oltre allo stesso Michelucci, impreziosendosi delle poesie scritte dall’architetto in ‘Dove si incontrano gli angeli’. La pièce è prodotta da Krill Teatro. Il Giardino degli Incontri fu l’ultimo progetto di Michelucci, pensato insieme ad alcuni detenuti.

L’architetto della stazione di Santa Maria Novella e della Chiesa dell’Autostrada del Sole, non riuscì a vederlo concluso, ma considerava lo spazio di incontro della casa circondariale uno dei progetti più belli creati in tutta la sua vita: uno spazio chiuso sorretto da colonne di cemento a forma di albero, uno spazio interno che sembrasse esterno e che permettesse l’incontro con la città. Uno spettacolo importante, quindi, ‘Il giardino degli incontri’ che mostra l’interesse del Materia Prima Festival per il sociale e che trova il sostegno di Regione Toscana e di Fondazione Carlo Marchi. Materia Prima Festival è a cura di Murmuris, con il sostegno del Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Fondazione Cr Firenze e Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria su [email protected], mentre tutte le informazioni sono reperibili su www.materiaprimafestival.com.

l.otta.