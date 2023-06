Inaugurata la nuova scuola di italiano per stranieri Avrà sede alla scuola media di Tavarnuzze

Inaugurata a Impruneta, alla presenza del vicesindaco Laura Cioni, la nuova scuola gratuita di italiano Penny Wirton per stranieri. Ospitata nelle aule delle scuole medie di Tavarnuzze, è una bella opportunità per i tanti stranieri presenti sul territorio, come ha ricordato Cioni. Ogni giovedì dalle 15 alle 17 nelle aule dove fino a pochi giorni fa c’erano i ragazzi delle medie, entrano gli adulti per imparare da zero o migliorare il proprio italiano. Le lezioni, in convenzione tra il Comune, l’Istituto comprensivo Primo Levi, l’associazione Gruppo di Volontari di Tavarnuzze e l’Associazione Penny Wirton, non prevedono voti, ma solo un sostegno per imparare la lingua e, in alcun casi, anche di più: molti cittadini di origine straniera ha una scolarizzazione molto bassa, spesso sono analfabeti. Per iscriversi, basta inviare i propri dati anagrafici a [email protected]