In via delle Fonti al via l’asfaltatura

Nuovo asfalto in via delle Fonti, lavori per 4 giorni, da mercoledì nel tratto tra le vie Lavanderia e di Valle. Il passaggio ai tratti successivi sarà segnalato al termine. "Siamo alle fasi finali di un piano di interventi per riqualificare e arricchire di nuovi servizi la zona – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – andiamo verso l’ultima parte dei cantieri durante la quale avremo disagi, che però gli uffici tecnici e il Comune sono impegnati a minimizzare". Per chi si muove tra il versante collinare, la zona produttiva e il centro l’invito nei giorni di lavori è di utilizzare le direttrici della Fi-Pi-Li o la via di Mosciano.