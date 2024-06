In vendita gli ultimi biglietti della finalissima del Calcio Storico. E’ in programma sabato alle 18

Sale la febbre per i biglietti della finale del Calcio Storico fiorentino, Azzurri contro Rossi, sabato prossimo alle 18, anziché nel pomeriggio di San Giovanni per la concomitanza con lo spoglio del ballottaggio per l’elezione del sindaco. Da ieri posso essere acquistati esclusivamente online sul sito www.ticketone.it. Costo del biglietto: 50 euro Tribuna C (tribuna al sole)-29 euro Curve colori. Ogni cliente può acquistare fino a 4 biglietti. La Tribuna A sarà dedicata ad ospitare i personaggi storici del Corteo storico della Repubblica Fiorentina, quindi non saranno disponibili biglietti. La Curva dei Rossi (Curva D) non sarà in vendita: è già esaurita per le prelazioni della squadra. Per info sull’accesso ai diversamente abili, inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected]