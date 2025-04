Firenze, incidente fra tramvia e auto: linea T2 bloccata alcuni minuti, poi riparte

Firenze, 18 aprile 2025 – Incidente fra la tramvia, sulla linea T2 e un’auto. Accade nel pomeriggio di venerdì 18 aprile nel quartiere di Novoli, in via della Torre degli Agli. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la precedenza del convoglio, andando appunto a scontrarsi con la tramvia.

Non ci sono stati feriti, solo qualche spavento da parte dei passeggeri che in quel momento erano sul convoglio. Lievi danni per la tramvia e per l’auto, un’utilitaria. La stessa Gest, la società che gestisce la tramvia, ha segnalato il sinistro. Il convoglio è rimasto fermo una decina di minuti, poi la linea si è sbloccata ed è ripartita.

L’ultimo incidente più grave tra un’auto e la tramvia era accaduto il 9 gennaio, a inizio anno, quando si scontrarono un convoglio e un suv. In quel caso l’urto fu così violento che la tramvia uscì dai binari. In quel caso erano rimasti feriti la conducente della tramvia e il guidatore dell’auto.