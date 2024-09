In Suburbia Metropolis approda al Girone oggi e domenica

La piazza del Girone si trasforma in palcoscenico per ospitare gli spettacoli conclusivi del ciclo "In Suburbia Metropolis", una rassegna pensata per garantire un accesso trasversale alla cultura, grazie alla gratuità dell’iniziativa organizzata in spazi pubblici inconsueti, giardini, piazze meno note o cortili cittadini. Oggi pomeriggio alle 18,30 sarà portato in scena lo spettacolo per bambini "Cappuccetto?" di e con Letizia Sacco e alle 21 "Ma i denti sono i suoi? C’è vita oltre l’Inps" di e con Fiamma Negri e Giusi Salis. La serata conclusiva è domenica 15 settembre, stesso luogo e stessi orari, rispettivamente con "La vita, se non è sogno, sai che sia?" di e con Letizia Sacco e "Eisbolè story, una carta geografica che parla e diventa teatro" di e con Fiamma Negri e Giusi Salis. Gli spettacoli di domenica sono anche inseriti nella rassegna FuoriCentro, un progetto analogo in partnership con Aria Network Culturale e InStabile Culture in movimento, dedicato alla divulgazione del teatro e delcirco contemporaneo .

D.G.