In Sicilia a settembre il memorial Meli, re del trotto

Ufficializzata la data del prestigioso appuntamento annuale del Gp Federnat - Memorial Cesare Meli, in ricordo del presidentissimo fiorentino leggenda del trotto internazionale. Quest’anno la finalissima del Federnat si correrà domenica 29 settembre all’ippodromo Mediterraneo a Siracusa.

Un evento per indigeni di 5 anni e oltre e esteri di 4 anni ed oltre, sui 1600 metri di pista, corsa internazionale riservata ai Gentlemen con cavalli di loro proprietà. Partecipano alla finale del Gran Premio Federnat i primi 3 classificati nelle rispettive batterie, con montepremi di euro 39.600.

La Commissione per la valutazione comparativa dei progetti presentati dalle società di corse ha stabilito che il Gran Premio Federnat 2024 si terrà presso l’Ippodromo Mediterraneo di Siracusa. La decisione, presa tramite decreto direttoriale firmato dal direttore generale per l’ippica Remo Chiodi e pubblicata sul sito del Ministero dell’Agricoltura, si basa sulle valutazioni attribuite ai progetti partecipanti alla procedura.

Il Masaf ha programmato un evento internazionale per promuovere la Grande Ippica Italiana, all’interno dell’Expo Agricoltura, che si svolgerà a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 in occasione del G7. Il Gp Federnat chiuderà il Meeting, andando in scena il 29 settembre. Una manifestazione di grande rilevanza dove verrà ricordata la figura di Cesare Meli, personaggio fondamentale per la crescita e l’affermazione del trotto e figura fondamentale per la rinascita dell’ippica a Firenze insieme alla moglie Laura e al figlio Carlo. A Cesare Meli l’amministrazione comunale di Firenze ha recentemente intestato l’ippodromo del Visarno alle Cascine. Cesare Meli è stato protagonista dell’ippica Italiana nell’ultimo mezzo secolo in qualità di proprietario, allevatore, gentleman e dirigente di alto livello nell’ambito Unire, Encat, Fegat e Federnat. Un uomo carismatico e dotato della capacità di unire le persone nel settore che più amava, l’Ippica ed il Trotto in particolare. Nel 1965 creò la Scuderia Bellosguardo, nel 1977 fondò la Federnat.

F. Que.