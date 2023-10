In scena “La vita fuori di sè“ un dialogo di Pietro del Soldà

Prenderà il via questo pomeriggio, alla biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto (piazza della Biblioteca 4) la rassegna "Sguardi, dialoghi letture idee" che, fino a dicembre, offrirà "momenti di riflessione sulla cultura e punti di vista sulla contemporaneità". Il primo appuntamento, oggi alle 18,30, sarà con "La vita fuori di sé" un dialogo con Pietro del Soldà a cura di Ciro Masella. Il protagonista dell’incontro è autore e conduttore dei programmi di Rai Radio3 "Tutta la città ne parla" e "Zarathustra" e ha pubblicato una lunga lista di saggi. Per la sua attività radiofonica gli è stato assegnato, nel 2018, il Premio Flaiano. L’incontro di oggi, che si terrà nella Sala Meucci, rifletterà sull’attualità, un mondo dominato dall’individualismo e dalla paura dell’altro in cui molti tendono a chiudersi in un proprio rassicurante ‘guscio’.

S.N.