In scena il virtuismo al piano di Kantorow

Debutta nella stagione degli Amici della Musica Alexandre Kantorow, il primo pianista francese a vincere la medaglia d’oro al Concorso Cajkovskij (nel 2019, a soli 22 anni), assieme ad il Grand Prix, assegnato solo tre volte nella storia del prestigioso concorso. L’appuntamento è oggi alle 16 alla Pergola e in programma ci sono la Sonata n. 1 in do maggiore, op. 1 di Brahms, Der Wanderer; Der Müller und der Bach; Frühlingsglaube; Die Stadt (da "Schwanengesang"), Am Meer (da "Schwanengesang") di Schubert e Liszt, nonchè la Wanderer Fantasie di Schubert.