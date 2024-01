In scena "Il Tabarro". Omaggio a Puccini

Domani sera (ore 20.45), al Teatro di Cestello, nell’omonima piazza dell’oltrarno fiorentino, va in scena grazie a Odeia Teatro lo spettacolo dall’opera "Il Tabarro" di Giacomo Puccini. Nell’ambito delle iniziative per la commemorazione del centenario della morte del compositore lucchese (2024), il Teatro di Cestello propone un ciclo di serate distribuite nell’arco dell’anno Pucciniano (tutto il 2024) riguardanti opere che ispirarono il maestro e i suoi librettisti per la composizione delle loro opere e che saranno riproposte in forma di lettura scenica o drammatizzata a più voci. Creata nel 2001 senza fini di lucro, l’associazione Odeia Teatro, in proprio o in collaborazione con altri Enti, ha l’obbiettivo, attraverso letture sceniche o drammatizzate, di promulgare e diffondere testi teatrali, di poesia, di narrativa e testi letterari in genere poco noti, di autori del passato o contemporanei, anche con carattere di sperimentazione.