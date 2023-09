In scena il malato immaginario, per scelta dei medici

Due serate a teatro per raccontare, con la satira, la fabbrica delle malattie. Lunedì (ore 18,30) con replica martedì andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo "Knock, ovvero il trionfo della medicina" di Jules Romains. La location è particolare, l’aula magna al nuovo ingresso di Careggi (Padiglione 3, Largo Brambilla 3). E’ il secondo appuntamento della rassegna promossa dall’Università di Firenze intitolata "Su il sipario! La medicina in scena!", che vuole valorizzare la componente umana e umanistica della professione medica e sanitaria.

La pièce, su adattamento teatrale a cura di Sabrina Tinalli, è allestita dalla Compagnia delle Seggiole diretta da Fabio Baronti. Sotto i riflettori il disease mongering, ossia la propensione di medici e case farmaceutiche a classificare come patologie, condizioni che in realtà non lo sono, così da indurre il paziente ad assumere, e quindi comprare, farmaci non necessari.

Protagonista è il dottor Knock, nuovo medico condotto di uno sperduto villaggio francese, alle prese con un grave problema: l’assenza di pazienti, perché in paese tutti godono di ottima salute. Così Knock diventa abilissimo nell’insinuare a quelli che incrociava l’idea di essere in realtà ammalato e aver bisogno del suo aiuto. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, su prenotazione: 348-7915728 (attivo tutti i giorni dalle 14 alle 19) o [email protected].