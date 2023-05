In ricordo del libraio Orazio Borselli Nasce uno scaffale di book crossing Sarà nell’area verde Pettini Burresi

Un’iniziativa oggi alle 18 in ricordo di Orazio Borselli (foto), libraio in Firenze: nell’ex colonica (ora Centro giovani) dell’area Pettini Burresi di via Faentina, alla presenza dell’assessora Maria Federica Giuliani verrà inaugurato uno scaffale dedicato al libero e gratuito scambio di libri (book crossing). Chi vorrà intervenire è invitato a portare un libro in dono per lo scaffale che potrà così partire fin da subito con una buona dotazione a disposizione dei frequentatori dell’area Pettini. Seguirà un piccolo aperitivo. Orazio, scomparso nel gennaio 2022, profondo conoscitore della letteratura, gentile e garbato nei modi, riusciva sempre ad aiutare chi cercava un volume tra gli scaffali dell’ex libreria Marzocco, dove ha lavorato 40 anni, per poi lavorare anche alla ex libreria Edison.