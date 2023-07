In rianimazione dopo aver mangiato tonno adulterato nel 2021 a Firenze Emesse diciotto misure cautelari

C’è chi è finito in terapia intensiva, chi in rianimazione dopo aver mangiato del tonno pinna gialla adulterato con sostanze nocive. Chi invece ha agito con consapevolezza era chi quel pesce lo lavorava trattandolo con nitriti e nitrati e chi, analizzandolo, ne ometteva la pericolosità. E’ una maxi inchiesta che ha portato i carabinieri del Nas, coordinati dalla procura di Trani, ad eseguire 18 misure cautelari. In cinque sono finiti in carcere, altri sei agli arresti domiciliari e per sette è stato disposto il divieto o l’obbligo di dimora. Gli accertamenti furono avviati dopo alcuni episodi di intossicazione avvenuti in diverse province italiane tra maggio e giugno di due anni fa di cui sei a Firenze.