Al via oggi la Fiera di Badia a Settimo. Una tradizione che va avanti da 124 anni, in piazza Vittorio Veneto, con tanti eventiche raccontano la passione della Proloco che la organizza, e dei residenti che aspettano la fiera come momento clou per cementare l’orgoglio badiano. Si parte stasera alle 21 con l’omaggio a Riccardo Marasco da parte di un quartetto di musicisti guidati da Silvio Trotta, il virtuoso di strumenti a plettro che per oltre cinquecento concerti è stato il compagno inseparabile di Marasco, nonché produttore di numerosi suoi dischi. Domani a Badia a Settimo faranno invece tappa gli ormai leggendari Dik Dik che in "Una vita d’avventura Tour" celebrano i loro 56 anni (insieme ai Nomadi sono il gruppo più longevo della canzone italiana). Un vero e proprio revival anni ’60; il concerto avrà inizio alle ore 21.30 e sarà preceduto, alle 20.00, da una cena a prenotazione (tel. 3938834385). Domenica infine spazio all’arte con il concorso di pittura esposizione "Fiera di Badia", allo sport con il raduno delle mitiche Lancia Delta e, alle 21, alla migliore musica italiana con lo spettacolo "La sera dei miracoli. Attraverso la canzone italiana" con Donato Zoppo (voce narrante) e Michele Cortese (voce, chitarra, tastiere). Lunedì la serata conclusiva con il… Fierone. Alle 21 esibizione del gruppo Doctor Rock", alle 23 il gioco dellatombola (ricchi premi!) e alle 23.30 gran finale con lo spettacolo pirotecnico "I fochi di Badia".

