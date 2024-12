In piazza c’è l’energia di Bennato. Tramvia in funzione per tutta la notte

Non sappiamo se ci saranno anche il gatto e la volpe, ma la tramvia andrà tutta la notte per portare il pubblico al concertone di Edoardo Bennato, stasera in piazza della Resistenza dalle 22. E tutto pronto a Scandicci per questa festa in musica, la prima con una rockstar di calibro nazionale come Bennato. L’esibizione del cantautore partenopeo sarà preceduta e seguita dal dj set di Cipo, musicista, attore e dj.

"Con Edoardo Bennato portiamo a Scandicci uno dei più grandi artisti del panorama nazionale - afferma la sindaca Claudia Sereni -. La sua musica ne fa una figura trasversale in grado di coinvolgere tutte le generazioni. Quella di Bennato è una scelta che rispecchia il Capodanno che volevamo, ossia una festa che parla a tutti, da zero a cento anni. Non c’era un artista che fosse più adatto di lui, per la sua storia e per la forza espressiva del suo linguaggio. Un ringraziamento va alle aziende locali, che grazie alle loro sponsorizzazioni hanno reso possibile tutto questo".

Voce fuori dal coro e rocker anticonformista, Bennato si fa portatore di una musica transgenerazionale, popolare e conosciuta da tutti, in grado di far dialogare giovani e adulti. Un concertone, quello di Scandicci adatto a tutte le età, in grado di attrarre non solo il pubblico proveniente dalla provincia, ma anche quello regionale e nazionale. La presenza di Cipo arricchirà l’offerta musicale in un’ottica di dialogo diretto con un pubblico più giovane, che lo ha conosciuto attraverso X-Factor. L’evento è organizzato dall’associazione Beat 15.

Nel suo live ad alto contenuto Rock&Blues Bennato proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è“. Una serata di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Ovviamente massima attenzione è stata data alla macchina organizzativa e della sicurezza.

La gestione della piazza è stata affidata al comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi che ha coordinato viabilità, presenza delle associazioni di volontariato in piazza per l’assistenza. Scandicci è piazza fiorentina a tutti gli effetti in questo capodanno. Sicuramente Bennato attirerà tantissimo pubblico e la città vuole prepararsi come si deve. In piazza Resistenza oltre agli agenti della municipale anche i carabinieri.

Fabrizio Morviducci