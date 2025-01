"In molti ancora non sanno nulla"

"Cantieri per la T3? Io non ne sapevo proprio niente. E poi, se una delle fermate che faranno sarà vicino a Porta alla Croce, perché non c’è nessun cartello che lo segnala?Anche una fermata vicino alla Torre della Zecca? No no, non ho visto niente e ribadisco di non sapere niente. Però, ora che ne sono a conoscenza, mi fa piacere che inizino". Anna Pialli non è l’unica persona che non aveva appreso la notizia. Alla fermata, vicino a lei, ci sono altri pendolari che dicono "noi non lo sapevamo". È però contenta di questa nuova iniziativa, tuttavia è perplessa: "Sicuramente il traffico sarà rallentato, ci saranno ingorghi. Ma questo accade ogni volta che costruiscono dei cantieri. Non sarò sorpresa se ci sarà un blocco della circolazione stradale".