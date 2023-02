In mille per Elly Schlein E lei canta Bella Ciao

"Credo che saremo una sorpresa domenica, sperando in una grande ondata di partecipazione che voglia cambiare nel profondo questo partito". Lo ha affermato ieri sera Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, a margine di una iniziativa al Tuscany Hall di Firenze con oltre mille simpatizzanti accorsi per lei e per il candidato della mozione Schlein alla segreteria regionale, Emiliano Fossi. "La sensazione è molto positiva - ha aggiunto Elly Schlein -, stiamo raccogliendo tantissima partecipazione, grande entusiasmo, lo vediamo anche stasera, c’è tanta attesa per la sfida della segreteria nazionale e regionale". Anche Fossi si è mostrato ottimista: "Ci sono tutte le condizioni perché la proposta di Elly vinca". Durante la serata, la candidata a succedere a Letta ha intonato con i presenti alla manifestazione un coro di Bella Ciao in polemica con il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara sui fatti accaduti al liceo Michelangelo.