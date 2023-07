In memoria di Angelo Gatti medico e illuminista

Medico, accademico e innovatore nel campo della tecnica dell’inoculazione del vaiolo, uno studioso che per i suoi meriti entrò a far parte degli ambienti illuministi della Parigi del XVIII secolo: questo era Angelo Gatti, borghigiano, anzi nativo di Ronta. E nel 2024 ricorrerà il trecentesimo aniversario della nascita. Così Borgo San Lorenzo si prepara a ricordarne la figura. "Gatti – afferma la vicesindaco Cristina Becchi – è uno dei nostri cittadini più illustri e per ricordarlo ci è sembrato doveroso dar vita a un comitato che possa organizzare e seguire le celebrazioni in occasione dell’anniversario della nascita avvenuta il 17 dicembre 1724. Ringrazio i promotori e ringrazio i partecipanti, con i quali abbiamo già svolto il primo incontro". Il Comitato, composto, oltre che da Becchi da Veronica Massai, Pier Tommaso Messeri, Aldo Giovannini e Giovanni Cipriani, ha come obiettivo di promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni ed eventi, realizzare allestimenti, per ricordare e commemorare l’importante accademico borghigiano.

P.G.