In fondo, non è tanto quello che facciamo ma l’amore che ci mettiamo nel farlo

Nonostante una passione sia un piacere, inteso come sentimento positivo, ovviamente richiede un certo impegno. Questo impegno non è obbligatoriamente legato allo sforzo, ma anche a qualcosa che (anche se richiede comunque attenzione) può essere fatto semplicemente con piacere e facilità.

In ogni caso, l’impegno fa solo del bene quando si ha una passione, perché esso è necessario per raggiungere gli obiettivi che vengono prefissati da ognuno di noi, cercando di non far diventare tutto uno sforzo inutile. Un’altra variante da tenere in considerazione è il tempo che si deve dedicare a una passione: nella nostra vita, infatti, il tempo occupato a far qualcosa che amiamo ci rende migliori e più completi, e anche se richiede una certa dose di fatica e lavoro aiuta nel raggiungimento di quegli obiettivi di cui si è parlato, ed è proprio tramite questo lavoro che a volte una passione si tiene attiva e accesa.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo.”

Questa frase permette di rispondere alla domanda iniziale: “Avere una passione richiede impegno?” Si! Richiede: impegno, sacrificio e tanta felicità!