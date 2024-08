In fiamme capannone di Ferragamo. Bruciati mille metri quadri di pannelli

Non è passata certo inosservata a chi ha trascorso il Ferragosto a Sesto, ma anche nella confinante Campi Bisenzio e in diversi quartieri fiorentini, la maxi colonna di fumo che, dalla tarda mattinata di giovedì, si è levata in zona Osmannoro. A originarla un incendio che ha interessato parte della copertura di un capannone della griffe Ferragamo in via Lucchese. In particolare, le fiamme, alte, hanno coinvolto i pannelli fotovoltaici interessando una porzione di circa 950 metri quadrati. Il fuoco si è rapidamente propagato ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto in modo che non si estendesse al resto della copertura, scongiurando danni che sarebbero stati decisamente molto più gravi per l’azienda. Notevole lo spiegamento di forze per l’operazione: in zona Osmannoro infatti sono arrivate, dopo le chiamate arrivate da chi aveva notato la colonna di fumo, tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, tre autoscale quattro autobotti oltre ai mezzi richiesti al Comando di Prato e poi fatti rientrare. Viste le temperature è stato disposto anche l’invio in zona di mezzi del 118 e sono state allertate le associazioni: fra le altre la Misericordia di Sesto, con la squadra di Protezione civile, è stata dirottata in zona per trasportare bottigliette d’acqua per i vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio, seguito in diretta, nonostante la giornata festiva e il caldo opprimente, da diverse persone compresi alcuni gestori di altre attività in zona. Per fortuna grazie all’intervento messo in atto l’incendio è rimasto limitato alla copertura e non ha attaccato l’interno dell’edificio che ha solo riportato danni da acqua: non ci sarebbero neppure danni a merci. Vista la giornata festiva poi, non ci sono state persone coinvolte dal fuoco.

Un evento, dunque, sicuramente molto spiacevole ma le conseguenze, in altre circostanze, avrebbero potuto essere sicuramente peggiori. Le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco ora dovranno portare a chiarire cosa possa avere innescato le fiamme e perché i pannelli fotovoltaici si siano incendiati e con così tale violenza. Al momento, vista la festività del Ferragosto e il fatto che ieri gli uffici comunali erano chiusi, il Comune non ha emesso, come accade in questi casi, alcuna ordinanza che, sicuramente, arriverà però dopo il ricevimento della relazione da parte dei Vigili del Fuoco.