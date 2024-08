In fiamme bosco e olivete. Fuoco vicino alle abitazioni

Gli incendi tornano a rovinare l’estate tra la Valdisieve e il Valdarno. Ieri nelle stesse ore sono stati colpiti due territori distanti pochi chilometri l’uno dall’altro. Dalle 13,15 i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti nel comune di Pelago. In zona Raggioli, precisamente in via Vallombrosana, era stato segnalato un incendio di porzione di bosco. A lavoro sulla zona una squadra e un’autobotte inviate dalla sede centrale, oltre al personale AIB della Regione Toscana. I vigili del fuoco si sono messi a presidio delle abitazioni in zona, preoccupati per la vicinanza delle fiamme. Intervenuto anche Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo. In fiamme dall’ora di pranzo anche un’ampia porzione di bosco e olivi in prossimità della frazione di Tosi, nel comune di Reggello. L’incendio, iniziato dal ciglio della strada, si è propagato spinto dal vento e aiutato dalla forte pendenza della zona. Su decisione della Sala operativa provinciale, sono state dislocate sul posto ben 9 squadre di volontariato antincendi boschivi e gli operai forestali della Unione Comuni della Montagna Fiorentina. La Sala operativa regionale ha disposto l’invio di due elicotteri per supportare le operazioni di spegnimento. Il personale si è messo all’opera con un’attenzione particolare per evitare la propagazione delle fiamme ai boschi della a foresta di Vallombrosa.

Manuela Plastina