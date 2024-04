In Commissione passa il piano sulle edicole

La Commissione 2 di Palazzo Vecchio, ieri a maggioranza (il Pd ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute), ha approvato la delibera su chioschi ed edicole proposta dalla giunta Nardella e che prevede che i giornalai dovranno avere il 70% della superficie di vendita (compreso il fronte) dedicata alla mostra di giornali e prodotti dell’editoria in genere, e non oltre il 30% dedicata all’esposizione di altre merci. Fuori dall’area Unesco le edicole potranno adibire un lato del chiosco-edicola per l’installazione di impianti pubblicitari, nel rispetto del regolamento sulle esposizioni pubblicitarie del Comune, e ricavarne sostentamento. Un piano, questo, che ha ricevuto, nei giorni scorsi, anche il plauso del presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti. Il nuovo regolamento, che riguarda la riqualificazione del commercio su aree pubbliche, contiene anche una ricognizione dei luoghi dove confermare la presenza di chioschi. La delibera, ora, dovrà avere il via libera del Consiglio comunale: il piano dovrebbe arrivare nel Salone de’ Dugento il 15 aprile sempre che il governo non firmi il decreto con il quale viene bloccata l’attività ordinaria in vista delle elezioni comunali.