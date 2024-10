In cammino per la memoria. La ‘Banda’ ricorda la sua Irene

‘Una camminata per Irene’: è l’iniziativa organizzata da Banda Albereta per domenica 13 ottobre con il patrocinio del Comune di Campi. Un’associazione da sempre attenta al sociale e all’ambiente, ma che in questa occasione vuole ricordare anche ‘una di loro’. Una persona che di Banda Albereta ha fatto parte, donando il proprio tempo libero sempre con il sorriso, e che lo scorso agosto è scomparsa a soli 49 anni dopo una breve malattia: Irene Sciammacca. L’idea di renderle omaggio in modo ‘fattivo’ è nata proprio da qui, ovvero abbinando alcuni degli elementi distintivi di una realtà che, da quando è nata, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di aiutare il prossimo: la socialità e il rispetto per l’ambiente. La partenza della camminata alle 15 dalla sede della Pubblica Assistenza, in via Orly, dove, a tutti i partecipanti sarà consegnato tutto l’occorrente per la raccolta dei rifiuti che saranno rinvenuti lungo il cammino. L’obiettivo, infatti, è quello di dare una ‘ripulita’ in modo particolare al parco di Villa Montalvo. "Qui faremo un sosta – spiegano da Banda Albereta – e sarà piantato un albero e affissa una targa per ricordare Irene e tutto il bene e l’amore che ha dato anche alla nostra comunità". Poi riprenderà la camminata, per tornare alla Pubblica Assistenza per una merenda-cena già sold out. E il sorriso di Irene a fare da ‘collante’.

Pierfrancesco Nesti